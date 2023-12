Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yapay zeka konusunda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Baykar ve Cezeri ekibinin resmi olarak çalışmalara başladığı bildirildi. Bu kapsamda yapay zeka dil modelinin de ismi belli oldu. Baykar'dan aktarılan bilgilere göre yerli ve milli yapay zeka modelinin adı T3-AI.LE olacak.

Uluslararası Girişimcilik Zirvesi Take Off İstanbul’da konuşan Bayraktar, yapay zeka teknolojisini yıllardır insansız hava araçlarında kullandıklarını söyleyerek yapay zekanın insanlık için de faydalı bir araç olduğuna değindi. Doğal dil işleme modellerinin etkileyici bir araç olduğunu dile getiren Bayraktar, ortaya çıkan sonuçların inanılmaz olduğunu söyleyerek ‘Yapay zeka, buhar makinesi gibi, dikiş makinesi gibi hayatımızı değiştiren, ilerleten bir icat. Yapay zeka dediğimiz şey arka planda çok sayıda çarkın döndüğü karmaşık dikiş makinesi gibi bir şey, kendi şuuru olan, inancı olan bir şey değil’ ifadelerinde bulundu. Yapay zekanın insanlığın varoluşu üzerinde tehdit oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise; insanoğlunun zaten kendi sonunu getirebilecek icatları yaptığını ve hatta kullandığını ifade etti.



Yapay zeka tüm dünyayı etkisi altına aldı. İyi amaçlar için kullanılması durumunda insanlığa fayda sağlayacağı belirtilen bu teknoloji hakkında, İstanbul'da düzenlenen Take Off Zirvesi'nde Selçuk Bayraktar, yapay zeka alanında kritik bir adım attıklarını belirterek, T3 Vakfı öncülüğünde Türkçe merkezli bir doğal dil işleme projesi başlattıklarını açıkladı.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası startup zirvesi Take Off'a katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teknolojik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Yapay Zeka Yarışında T3-AI.LE Rüzgarı Esecek"

Selçuk Bayraktar, yapay zeka projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında yapay zeka projesinin Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Baykar ve Cezeri ekibinin resmi olarak çalışmalara başladığını belirtti. Ayrıca yapay zeka dil modelinin de ismi belli oldu. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre yerli ve milli yapay zeka modelinin adı T3-AI.LE olacak.

Ayrıca Baykar tarafından geliştirilecek olan doğal dil işleme modelinin Türkçe tabanlı olmak üzere bütün dilleri de kapsayacağı açıklandı. Bu durum, yapay zeka projesinin daha işlevsel bir alana yayılmasına katkı sağlayacak.

Selçuk Bayraktar konuyla ilgili devam ettiği açıklamalarında geliştirecekleri yapay zekanın tamamen insanlığa yarar sağlamaya yönelik olacağını belirterek amaçlarının insanlığa bu alanda kullanıcı dostu bir çözüm sunmak olduğunu söyledi.

Yapay zeka ile ilgili müjdeyi duyuran Selçuk Bayraktar, "Doğal dil işleme modelinin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Baykar'dan da bir ekibimiz, yine Cezeri'den bir ekibimiz, Türkçe merkezli olmak üzere, tabii ki bütün dilleri de kapsayacak şekilde çalışmaları yürütmeye başladık. Tümüyle açık kaynak olacak. Türkiye'nin ilk geliştirici cemiyetiyle beraber yürütülmüş büyük, doğal dil işleme modelini, projesini başlattık. Bunu da şimdiden sizlerle paylaşmak istedim." diye konuştu.

"Baykar'ın yapay zeka ekipleri hangi alanda çalışma yürütüyor?"

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan ve detayları verilen çalışma hakkındaki açıklama şöyle:

Baykar Yapay Zeka Birimi ekiplerinde; yürütülen çalışmalar ileri seviye otonomi, durumsal farkındalık ve gelişmiş emniyet olmak üzere üç ana grup altında sınıflandırılmaktadır. Ekipler;

Makine Öğrenimi ve Kural Tabanlı Akıllı Sistemler

Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme

Sinyal ve Veri İşleme

Derin Öğrenme

Pekiştirmeli Öğrenme

Rota, Hareket ve Manevra Planlama

Olasılık Temelli Yaklaşımlar

Büyük Veri İşleme ve Yönetimi gibi farklı alanlarda akıllı sistemler geliştirerek, savunma ve havacılık sektöründe yeni teknolojiler üretmeyi amaçlamaktadır.

Ekibimiz, oldukça ileri görüşlü, çalışkan ve yapay zeka, otonom sistemler, robotik gibi konularda uzman kişilere sahiptir. Çalışma arkadaşlarımız; alanında uzman kişilerle yakın etkileşim kurabilme fırsatının yanı sıra yürüttüğümüz yenilikçi projelerde aktif sorumluluk alarak ürünler üzerinde güçlü bir etki yaratma fırsatına sahip olabilmektedir. Bu listedekilerle birlikte artık Baykar, yapay zeka üzerinde çalışmalarını yürütecek.

