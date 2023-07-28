Ankara nüfusunu besleyen barajların toplam doluluk oranı yüzde 45.61, aktif doluluk oranı ise yüzde 38.25 olarak ölçüldü. ASKİ Genel Müdürlüğü, “Sınırlı su kaynağımız var. Arazi, bağ, bahçe sulanması sebebiyle üst kotlarda yaşanan su sıkıntısının önüne geçmek ve su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, suyumuzu tasarruflu tüketelim” çağrısını yineledi. ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 16 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla toplam doluluk oranının yüzde 45.61, aktif doluluk oranının ise yüzde 38.25 olarak ölçüldüğünü belirterek, suyun bilinçli tüketimi için çağrılarını yineledi.

Başkent Ankara’nın çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan barajların toplam hacmi 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp kadar. 16 Temmuz 2023 tarihinde barajlardaki su miktarı 741 milyon 775 bin metreküp olarak kaydedildi. Bu rakam geçen sene aynı tarihte 666 milyon 938 bin metreküp olarak ölçülmüştü. Bu da bu sene Ankara’nın 74 milyon 837 bin metreküp daha fazla suyu olduğu anlamına geliyor.

GÜNDE KİŞİ BAŞI 237 LİTRE SU TÜKETİYORUZ

ASKİ’nin toplam abone sayısı 2 milyon 557 bin 601 ve bu rakam her geçen gün nüfusa bağlı olarak artıyor. Kentimizde kişi başı günlük tüketilen su miktarı ise ortalama 237 litre olarak tespit edildi. 16 Temmuz tarihinde kente verilen toplam su miktarı 1 milyon 525 bin 520 metreküp oldu.

ÜST KOTLARDA YOĞUN KULLANIM NEDENİYLE SU SIKINTISI

ASKİ yetkilileri, yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynağının tüm dünyada olduğu gibi Ankara’da da sınırlı olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak su kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeği ile yüzleşelim ve su israfına geleceğimiz için hep birlikte ‘Dur!’ diyelim. Ayrıca arazi, bağ, bahçe sulanması sebebiyle üst kotlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için de suyumuzu tasarruflu kullanmayı vatandaşlarımızdan rica ediyoruz” dedi.

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürüten ASKİ, şeffaflık ilkesi gereğince Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli, Uludere Barajlarının su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip edilerek kurumun resmi internet sitesinde açıklıyor.