Siyasi görüşü ne olursa olsun Gölbaşılı vatandaşların hepsini kucaklayarak yanlarında olduklarını belirten Gölbaşı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Emine Köseler, kadın esnaf ve ev hanımlarını yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kadınlara yönelik kadın kooperatifi gibi birçok faaliyette imzası bulunan Gölbaşı CHP İlçe Başkanı Emine Köseler, her fırsatta kadın esnafları ziyaret ederek onların yanında olduğunu ve destekçi oluyor.

CHP’li Başkan Köseler'in desteğiyle Gölbaşı’nda kurdukları kadın kooperatifindekileri yalnız bırakmıyor. Kooperatifteki kadınlarla fırsat buldukça ziyaret eden Başkan Köseler, kadınlarla birlikte mantı açarak sorun ve sıkıntılarını taleplerini dinliyor. Köseler, çözüm üretmeye ve gülen her yüzde bizimde katkımız olsun diyerek çalışmalarını sürdürüyor.

