"Lütfen yalan paylaşımlara itibar etmeyin"

Sosyal medya üzerinden "Belediyeye 126 Milyon Yardım Parası" şeklindeki paylaşımların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Yıldırım,"Bazı haber sitelerinde ve kendilerini 'Memleket Sevdalıları' olarak adlandıran bizim ve halkımızın çok iyi bildiği kendini bilmezlerin açmış olduğu fake hesaplarda; deprem sonrası belediyemize "126 MİLYON TL" geldiği yalanı paylaşılmaktadır. Gölbaşı Belediyesinde ilk kez bizim dönemimizde belediyemizin gelir ve giderleri şeffaf bir şekilde ilçemizin dört bir yanına herkesin göreceği şekilde asılmıştır. şeffaf belediyecilik ilkesi ile tüm halkımıza hesap verebiliriz. Yayınlanan algı paylaşımlarında 126 Milyon TL yardım parası geldiği yazılmıştır. Fakat belediyemize depremden sonra gelen fazla para; 7 milyon TL'dir. Halkımız her zaman olduğu gibi gerçek gelir gideri görmesi için gelir - gider tablomuzu dekontlarıyla beraber paylaşıyoruz. Lütfen yalan paylaşımlara itibar etmeyin" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA