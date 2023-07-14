AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekten çözmek isteyenlerin 25 Mart 2009 Muhsin Yazıcıoğlu suikastını çözmesi gerektiğini belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminin şifresi, 25 Mart 2009’daki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde gizlidir!" dedi.ANKARA (İGFA) - AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, 15 Temmuz’un yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Bereket yazılı mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsatarak, 15 Temmuz darbe girişiminin şifresinin 25 Mart 2009 tarihindeki iehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde gizli olduğunu iddia etti.

"Bu iddiam “Yazıcıoğlu Suikasti” aydınlanana dek devam edecek" diyen Ahmet Bereket, "Bazılarımız bu yazının ardından şunları söyleyebilir. “Yazıcıoğlu Suikasti” ile 15 Temmuz darbe girişiminin ne bağlantısı olabilir. Oy oranı hiçbir dönemde yüzde 1,5 geçmemiş olan bir siyasi partinin genel başkanına kim, neden, suikast düzenleyip öldürmek istesin. İsterseniz Yazıcıoğlu Suikasti ile 15 Temmuz darbe girişiminin ne bağlantısı olduğu ile ilgili olarak verecek olduğum bilgiler bu soruyu aklına getirenlere bir cevap olsun. Öncelikle ifade etmeliyim ki Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu, aldığı oy oranı ile değerlendirildiğinde, Oy onaranı, hiçbir zaman yüzde1,5 geçmemiş olan bir siyasi partinin lideridir. Ancak, olaya bu şekliyle bakanlar, çok ciddi bir yanış içindedirler. Bu yanlış Suikast ’tin üstünü örtmek için ya art niyetli olarak bilinçli olarak gündeme getirilmekte, ya da ciddi anlamda Yazıcıoğlu’nu tanımamaktan, Muhsin Yazıcıoğlu isminin Turan coğrafyası için Türk – İslam alemi için ne anlam ifade ettiğini bilmemekten, Yazıcıoğlu’nun Mecliste tek başına da olsa, Kütlesel ağırlığının meclisin tamamını tartacak derecede büyük, 21. YY son ALPEREN’ı olduğunu anlayamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

Bereket, 15 Temmuz darbe girişimiyle Yazıcıoğlu suikasti arasındaki bağlantıyı örneklendirerek anlatmaya çalışarak şunları kaydetti:

"15 Temmuz Darbe girişimi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast girişiminde bulunan ve yargılanıp cezaevine konulan sözde subaylardan İstanbul 4. Kara Havacılık Alayında görevli Kara Havacı Yarbay Davut Uçum ile Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ne tesadüftür ki 25 Mart 2009 da Şehit genel başkanım Cennet mekân Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımızın düşürülen helikopterinin parçalarını söken kişilerden sadece bir kaçıdır. İşin acı olan yanı, bu kişiler Yazıcıoğlu Suikast’ inde, sadece helikopterin parçalarını sökmekten yani hırsızlık dan yargılanmış, 15 Temmuz darbe girişimindeki pozisyonları icabı ise bu kez Darbeci olarak yargılanıp ceza almışlardır. Oysa 25 Mart 2009’daki suikasttaki rollerinde gereken yargılama yapılmış olsa, kimlikleri ve kimlere hizmet ettikleri deşifre edilebilmiş olsa, beklide 15 Temmuz hiç yaşanmamış olacaktı.

Yine bugün, 15 Temmuz darbe girişimine karıştıkları gerekçesi ile yargılanıp ceza evine konan emniyet istihbaratın başında bulunan Ramazan AKYÜREK, Yazıcıoğlu suikastının yapıldığı günde de emniyet istihbaratın başında idi. Ayrıca suikast günü Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Müdür Yardımcısı olarak görevinde bulunan Dursun Özmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine konulanlar arasında.

Bizlerin ve millet vicdanında “SUİKAST” olarak yer alan Yazıcıoğlu olayının, Malatya’da görülen davasına bakan ve takipsizlik kararı veren dönemin 2. özel yetkili Cumhuriyet savcısı Özden DOĞAN ve Şeref Gürkan, FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklanıp cezaevine atılanlar arasında. Bunlar gibi, daha onlarca sözde Devlet görevlileri ve siviller, bugün FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu ve ceza evinde..."