6 Şubat depremi sonrası kentte bulunan kurumlar tarafından hızlı bir şekilde reaksiyon alırken AKEDAŞ ise buna ayak uyduramayarak ihmalkarlıkları nedeniyle can almaya devam ediyor. 6 Şubat'ta depremin vurduğu kentte AKEDAŞ'ın sorumsuzluklarının yanı sıra ihmalkarlıklarının verdiği ölümle sonuçlanan olaylara vatandaşlar tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre olay, Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem sonrası kentsel dönüşüm alanı yakınlarında oynayan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Melik İsteyfi, AKEDAŞ'a ait açıkta bırakılan elektrik kablolara temas etti. Akıma kapılan Melik İsteyfi, bir anda yere yığıldı. Melik İsteyfi'nin yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. AKEDAŞ ekipleri tarafından akım kesilirken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde akıma kapılan Melik İsteyfi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Melik İsteyfi'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Vatandaş AKEDAŞ’a isyan etti: Facia mı yaşanması gerekiyor?

Adıyaman'da, yaşanan depremlerin ardından sürekli şikayet konusu olan elektrik idaresi AKEDAŞ, yine gündemden eksik olmuyor. Ana yollar ve caddeler üzerinde bulunan ve yıkılacakmış gibi eğik pozisyondaki elektrik direkleri konusunda endişe duyan vatandaşlar, ihbar ve şikayetlerine yanıt bulamadıklarını, sürekli başvuruda bulunmalarına rağmen hiçbir müdahalede edilmediğini belirttiler.

Mara Mahallesi, Siteler Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Karapınar Mahallesi ile kentin farklı bölgelerinde bulunan lokasyonlarda yol kenarında bulunan elektrik direklerinin sallandığını ve bazı bölgelerde de açıkta bırakılan kablolar tehlikeye davetiye çıkarttığı görüldü.

"Bu durum, olası bir kaza riskini artırıyor"

Depremlerin ardından hasar alan ve eğilmiş pozisyonda bulunan elektrik direkleri, Adıyaman'ın cadde ve sokaklarında tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, bu durumu defalarca ihbar ve şikayet konusu etmelerine rağmen AKEDAŞ'ın yeterince ilgilenmediğini belirtiyorlar. Söz konusu direklerin her an bir aracın ya da insanın üzerine düşebileceği endişesiyle korku duyan vatandaşlar, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’den yardım istedi. Sorumlu kurum olan AKEDAŞ'ın bu konuda gereken ciddiyeti göstermediğini ifade eden vatandaşlar, yapılan tüm ihbar ve şikayetlere rağmen, şirketin direkleri söküp yenilerini takmadığı, gerekli çalışmaları yapmadığı ve olası bir kaza durumunda bile müdahale etmeye hazır olmadığını iddia ettiler. Vatandaşlar, elektrik direklerinin eğik pozisyonda olmasının yanı sıra, bu durumun çözümü için AKEDAŞ'ın harekete geçmemesinden duydukları endişe nedeniyle, risklerin ortadan kaldırılması için yetkililerin acil bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladılar.

Kaynak : PHA