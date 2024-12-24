İmamoğlu ziyareti

Başkan Tutdere ilk olarak, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Adıyaman’da hayata geçirilecek projeler ve belediyeler arası iş birliği konuları ele alındı. İmamoğlu, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile görüşme

Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından Başkan Abdurrahman Tutdere, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile bir araya geldi. Görüşmede, iki belediye arasında sosyal ve kültürel iş birliği fırsatları değerlendirildi.

İBB’nin kilit isimleri ile proje görüşmeleri

Ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ve Etüd ve Projeler Daire Başkanı Serap Öbekçi ile bir araya gelen Başkan Tutdere, Adıyaman’ın altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri ve belediyecilik faaliyetleri hakkında detaylı görüşmeler gerçekleştirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile ziyaret

Başkan Abdurrahman Tutdere, İstanbul temasları çerçevesinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’u da ziyaret etti. Görüşmede, 6 Şubat depremleri sonrasında Koç Holding’in Adıyaman’da kurduğu ‘Umut Kent’ projesi için Koç ailesine teşekkürlerini iletti. 1349 konteynerden oluşan ve depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan Umut Kent’in önemine değinen Tutdere, bu katkının Adıyaman için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Ziyaretin anısına Başkan Tutdere, Ömer Koç’a 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen saat kulesi heykelini takdim etti.

SANATÇI MAHSUN KIRMIZIGÜL’E TAZİYE VE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Başkan Tutdere’nin bir diğer önemli ziyareti ise sanatçı Mahsun Kırmızıgül’e oldu. Kırmızıgül’ün kısa süre önce annesini kaybetmesi nedeniyle taziye dileklerini ileten Tutdere, 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman’a verdiği büyük destek için de kendisine teşekkür etti. Görüşmede, depremin ardından yaraların sarılması için yapılan çalışmalar ve Kırmızıgül’ün bu süreçteki katkıları gündeme geldi.

Başkan Tutdere’den İstanbul temasları hakkında değerlendirme

Başkan Abdurrahman Tutdere, İstanbul’daki temaslarının Adıyaman’ın kalkınması ve şehirde yürütülecek projelerin hızla hayata geçirilmesi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti. Tutdere, iş birliği fırsatlarını geliştirmek ve Adıyaman halkına daha iyi hizmet sunmak adına diğer belediyelerle ve özel sektör temsilcileriyle görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.



Kaynak : PHA