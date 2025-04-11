Altınşehir bölgesine yönelik revizyon kararının müteahhit ya da kooperatiflerin değil, maliklerin ve tüm Adıyaman halkının yararına alındığını belirten Başkan Tutdere, “İmar planı sürecini şehircilik ilkeleri ve halkın ortak menfaati esas alınarak, şeffaf ve katılımcı bir süreç yürüttük. Yapılan tüm değişiklikler halkımızın yararınadır.” dedi.

“İthamlar asılsız”

Başkan Tutdere, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada konunun çarpıtıldığını ifade ettiği konuşmasında Adıyaman’ın bu güne kadar kangren olan büyük sorunlarını çözmek adına ciddi adımlar attığını kaydetti. Başkan Tutdere konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“Kangrenleşen sorunu çözdük”

“Adıyaman Belediyesi ve Belediye Meclisi olarak özellikle bu bölgeye ilişkin 10 yıllı aşkındır devam eden ve kronikleşmiş bir sorunu da biz çözdük. Buraya ilişkin belediyemize yapılan müracaat sonucunda planda imar planında küçük bir değişikliğe gittik ve imar planında revizyonu gerçekleştirdik. İmar planı planındaki revizyonu 11 Şubat 2025 tarihli meclisimiz kabul etti. Yapılan plan değişikliğinde iddia edildiği gibi ranta veya ranteciye dönük herhangi bir çalışma yoktur.”

“Değişiklikler maliklerin ve Adıyaman halkının menfaatine”

“Değiştirdiğimiz ve revize ettiğimiz imar planında orada malik olan bütün mülkiyet sahiplerinin yararına Adıyaman'ın genel kamuoyunun yararına değişikler vardır. Daha önce konut artı ticari alan olan plan değişikliğinde ticari alanlar sosyal donatı alanları yollar ve diğer belediye sosyal tesis alanları aynen korunmuş daha da halkın faydasına olacak şekilde arttırılmıştır. Burada yapılan revizyon değişikliği şehircilik ilkelerine, orada yaşayan halkın ve maliklerin faydasına tüm Adıyaman halkının yararına olan bir değişikliktir. Birilerinin iddia ettiği gibi Adıyaman Belediyesi’nin almış olduğu kararda ne müteahhitlerin ne de kooperatifin menfaatleri değil burada orada yaşayan bütün halkın maliklerin ve Adıyaman kamuoyunun genel menfaatleri ve şehircilik ilkeleri esas alınarak şeffaf ve bütün halkın faydasına olacak şekilde bir düzenleme yapılmıştır”.

“10 yıllık sorunu meclisimiz çözüme kavuşturdu”

“10 yılı aşkın süredir sürekli temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp Adıyaman halkının kamuoyunun gündemine getirilen bu sorunu buradaki yönetim ve meclisimiz Adıyaman halkının ortak menfaati ve oradaki maliklerin menfaati doğrusunda çözüme kavuşturmuştur.”

“Sorun malikler ile kooperatif arasında”

Öte yandan, maliklerle kooperatif arasında yaşanan soruna Adıyaman Belediyesi’nin taraf olmadığının altını çizen Başkan Tutdere, bu sorunun tamamen taraflar arasında gerçekleştiğini ve çözümün de yine maliklerle kooperatif arasında bulunması gerektiğini vurguladı.

Tutdere sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maliklerin bir kısmının kendi üyesi oldukları kooperatiflerle veya kooperatifle yaşamış olduğu sorunun bizim belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Biz makamımızda kooperatif üyelerini de kabul ettik onların görüşlerini de aldık. Ama onların da beyanından aldığımız netice kooperatif yönetiminin kendi üyeleriyle ilişkilerini sağlıklı yürütmediği ve kendi aralarında bir problem yaşadığı yönündedir. Adıyaman Belediyesi bir kamu kurumudur. Kamu kurumu olarak bizlerin kooperatifin kendi üyesiyle veya kooperatifin müteahhitle yapmış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesine veya bunların kendi aralarındaki ticari ilişkiye ne müdahale etme şansımız vardır ne de oraya taraf olma hakkımız vardır. Orası o ilişkiler üyenin kooperatifle kooperatifin müteahhitle olan hukuki ticari ilişkisi Belediyemizin dışındadır bizim yetkimizin dışındadır. Bugüne kadar aslında kamuoyunda tartışılan tüm konular kooperatif üyelerinin kendi kooperatif yönetimiyle yaşadığı sorunlardır. Bu konuyla ilgili de kooperatif üyelerinin kendi haklarını yargı eliyle kullanma durumları söz konusudur. Bu konuda yapılacak iş kooperatif yönetiminin yaptığı iş ve işlemlerde veya müteahhit de yaptıkları kat karşılığı inşaat sözleşmesinde eğer bir problem söz konusuysa bir hak kaybı söz konusuysa kooperatif üyelerinin yapacağı iş yargıya başvurmak yargı yoluyla haklarını almaktır.“

“Nisan ayı meclis toplantısında söz hakkı isteyenlere söz verdik”

Ayrıca Başkan Tutdere, Nisan ayı Meclis Toplantısında, Altınşehir maliklerine söz hakkı verilmediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığımın altını çizen Başkan Tutdere,

“En son yapmış olduğumuz revizyon planına bazı hemşerilerimizin itirazlarının görüşüldüğü meclis oturumuna da bu itiraz sahibi hemşerilerimizin temsilcileri 10’dan fazla kişi meclis salonuna alınmış söz alanların tek tek dinlenilmiş talepleri alınmış ve meclis oturumunda herkese söz verilerek katılımcı yönetim anlayışının en güzel örneği de sergilenmiştir. Dediğimiz gibi biz şeffaf bir şekilde tüm halkımızın taleplerini de dikkate alarak kanuna hukuka uygun şekilde çalışmayı esas alan ve kendimize hedef koyan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İddia edildiği gibi Adıyaman Belediye Meclisi’nde herhangi bir itiraz sahibinin veya Altınşehir bölgesindeki maliklerin haklarını illeri sürme itirazlarını illeri sürme konusunda herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. İtirazlar tek tek hukuk çerçevesinde imar hukuku şehircilik anlamında planlama anlamında tek tek değerlendirilmiş ve ona göre meclisimiz bir karara bağlamıştır bundan sonraki süreç artık üyelerin kendi haklarını ve hukuklarını yargı yoluyla veya kooperatifle olan ilişkileri kendi aralarında takip etmeyle ilgilidir. Bu konunun da belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır”.

Kaynak : PHA