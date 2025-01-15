Başkan Tutdere, 31 Mart seçimleri öncesinde, Adıyaman’a 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitirenlerin hatırasını yaşatmak için bir deprem anıtı yapılacağına dair söz vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Ağustos ayında Adıyaman’da gerçekleştirilen TBB toplantısında söz konusu anıt için destek sözü vermişti. Ocak ayında yapılan Meclis Toplantısında, İBB ile protokol yapma kararı alınması üzerine Deprem Şehitliği Anıtı’nın çalışmaları başlatıldı.

İBB heyetinden detaylı çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, Etüt ve Proje Daire Başkanı Öbekçi ve proje ekibi, Deprem Şehitliği Anıtı’nın yapılacağı alanları belirlemek ve tasarım sürecini başlatmak üzere Adıyaman’a geldi. Heyet, Başkan Abdurrahman Tutdere ile birlikte şehitlik alanında incelemelerde bulundu ve proje detaylarını değerlendirdi.

Depremin acı hatırası anıta dönüşecek

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını yaşatacak olan Deprem Şehitliği Anıtı, manevi değeri yüksek bir proje olarak şehrin hafızasında yer edecek. Mezar taşları, yürüyüş yolları, istinat duvarları ve yeşil alanlarıyla planlanan proje, depremin acılarını unutturmadan, şehitlerin hatırasını canlı tutmayı amaçlıyor.

Tutdere’den İmamoğlu ve İBB’ye teşekkür

Başkan Tutdere, İBB heyetiyle yapılan incelemenin ardından açıklamada bulunarak, “Seçim vaatlerimizden biri olan Deprem Şehitliği Anıtı projesi için somut adımları atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı projede bizlere destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim.” dedi.



Kaynak : PHA