“Biz Birlikte Büyük Bir Aileyiz, Hepimiz Adıyaman’ız”

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, Adıyaman’ın yeniden inşasında tüm kesimlerin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Adıyaman’da köyde ya da mahallede muhtar olmak, belediye başkanı olmak veya kamu görevlisi olmak, bu dönemde gerçekten kutsal bir görev. Sizler, deprem sonrası bu şehri ayağa kaldırmak için mücadele eden kahramanlarsınız. Adıyaman Belediyesi olarak, bundan sonra da köy-mahalle ayrımı yapmaksızın her zaman yanınızda olacağız. Nerede bir sorun, mağduriyet, mazlum varsa, onların yanında olacağız."

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da başlatılan yeniden yapılanma sürecinde muhtarların kritik bir rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz sadece bir belediye başkanı veya muhtar değiliz. Hepimizin bu topraklara karşı vefa borcu var. Adıyaman’ın her köşesinde yeniden hayatı inşa edeceğiz. Birlik olursak, beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ramazan ayının tüm coğrafyamıza, ülkemize ve dünyaya barış getirmesini diliyorum."

“Kentimizi El Birliğiyle Ayağa Kaldıracağız”

Belediye olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade eden Başkan Tutdere, muhtarların yerel yönetimler için önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

"Adıyaman’ı yeniden inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Siz değerli muhtarlarımızla birlikte, kentimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu süreçte her birinizin katkısı çok kıymetli. Halkımızın yanında olup, sorunlarını birlikte çözeceğiz." dedi.

Muhtarlardan Dayanışma Mesajı

Programa katılan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, muhtarların halk ile siyasetçiler arasındaki en güçlü bağ olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Siyasetçiler halkın hizmetkarıdır ama bana sorarsanız en büyük hizmetkarlar muhtarlardır. Halkın sesi olan siz değerli muhtarlarımızla birlikte şehrimizin geleceğini hep beraber inşa edeceğiz."

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer de kentteki yeniden inşa sürecine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

"Belediye ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Adıyaman’ın yeniden inşasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadelerini kullandılar.

Başkan Tutdere'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak : PHA