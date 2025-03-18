Başkan Tutdere: “Adıyaman’a Katkı Sunan Herkese Teşekkür Ediyorum”

Adıyaman’a destek için gelen hayırseverlere ve misafirlere teşekkür eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Adıyamanlı iş insanımız Sayın Mustafa Kemal Akın, her zaman bizlerle dayanışma içinde oldu. Bugün de Adıyaman’a kazandırdığımız ikinci Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temelini birlikte attık. Kendisine desteklerinden dolayı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Cenk Küpeli’yi Adıyaman’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gönül soframızda birlikte iftar açarak dayanışma örneği sergilediği için kendisine teşekkür ediyorum.”

Cenk Küpeli: “Adıyaman’da Olmaktan Mutluluk Duyuyorum”

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ise, Adıyaman ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Ramazan ayının bereket ve huzur getirmesini diledi. Küpeli, iftar programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan Tutdere sağ olsun, bizleri böylesine samimi bir iftar sofrasında ağırladı. Sizlerle aynı sofrada iftar açmak benim için büyük bir mutluluk. Bizi bu anlamlı sofrada misafir ettiği için kendisine teşekkür ediyor, Ramazan ayının bereket ve huzur getirmesini diliyorum.”

Dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği iftar programı, katılımcılar arasında samimi sohbetlerin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA