Tören Atatürk Anıtı’nda Başladı

Anma etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam etti.

Çanakkale Ruhu Etkinliklerde Yaşatıldı

Kahta Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, Çanakkale temalı solo ve koro türküler, oratoryo gösterisi ve şiir dinletileri sahnelendi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Çanakkale ruhu bir kez daha hissedildi.

Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi

Program kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, teşekkür belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Protokol Yoğun Katılım Gösterdi

Törene, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray, Garnizon Komutanı Muhabere Yüzbaşı Hakan Erten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, protokol üyeleri, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale Zaferi’nin öneminin bir kez daha vurgulandığı program, katılımcıların duygu dolu anlar yaşamasıyla sona erdi.

Kaynak : PHA