Adıyaman’dan 13 Genç Liderlik Eğitimi Aldı

Eğitime Adıyaman’dan 13 lise mezunu ve üniversite öğrencisi katıldı. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kerem Oranlı, seminerde gençlere liderlik, sivil toplum bilinci, demokrasi, eşitlik, hak temelli yaklaşımlar, savunuculuk ve ayrımcılık konularında eğitimler verildiğini belirtti. Ayrıca, atölye ve grup çalışmalarıyla gençlerin etkin bir şekilde sürece dahil edildiğini ifade etti.

Oranlı, “Bu yıl depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’dan 13 gencimizi RYLA Eğitim Semineri’ne gönderdik. Üç gün süren eğitimlerin ardından gençlerimizin hayata bakış açılarındaki olumlu değişimi ve özgüvenlerindeki artışı hep birlikte gözlemledik. Onlara bu fırsatı sunan Ankara Beysukent Rotary Kulübü Başkanı Gizem Yönal’a, RYLA Ana Komite Başkanı Alper Ayalp’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Gençlerimizi ve Eğitimlerini Önemsiyoruz”

Beysukent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Gizem Yönal, bu yılki semineri özellikle depremden etkilenen gençlere yönelik düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

“Amacımız, depremzede gençlerimizin motivasyonunu artırmak, hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak ve geleceğin liderleri olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktı. Çünkü gençlerimizi ve eğitimlerini önemsiyoruz. Seminerimize katılan 24 öğrencimiz, gerçekten birbirinden kıymetli ve geleceğe umutla bakan gençlerdi. Bu organizasyona destek olan herkese teşekkür ederim.”

Liderlik yolunda önemli bir adım atan gençler, kazandıkları bilgi ve deneyimlerle Adıyaman’a döndü. RYLA Semineri, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunarken, topluma daha duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine de olanak sağladı.

Kaynak : PHA