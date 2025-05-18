Harfane grubunun sahne aldığı buluşmada gençler müzik eşliğinde coşkulu ve keyifli bir akşam yaşarken, Başkan Tutdere gençlerle birebir sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.

“Gençlik Meclisini Kurduk, Karar Sürecine Gençler Katılacak”

Etkinlikte konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da gençlerin yerel yönetim süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla Gençlik Meclisi kurduklarını duyurdu. Gençlerin şehre dair projelerini özgürce tartışabilecekleri ve yönetime doğrudan katkı sunacakları bir yapı oluşturduklarını belirten Tutdere:

“Artık gençler bu şehirle ilgili fikirlerini özgürce tartışacak, projelerini bize sunacak. Biz de onların her fikrine kıymet verecek, projelerini hayata geçireceğiz. Gençlerin mutlu, özgür ve güvenli bir şehirde yaşamalarını sağlamak için kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Deprem Sürecini Hep Birlikte Aşacağız”

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecine de değinen Tutdere, öncelikli gündemlerinin altyapı, ulaşım ve kent bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu vurguladı. 2025 yılı sonuna kadar bu temel alanlardaki sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşacağını belirtti.

“Adıyaman, Tüm Gençlerin Evi”

Adıyaman’ın sadece Adıyamanlı gençlere değil, üniversite eğitimi için farklı illerden gelen öğrencilere de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Tutdere, gençlere hitaben şu sözleri kaydetti:

“Adıyaman Belediyesi olarak burada bulunan her gencimizin yanında ve emrindeyiz. Zor durumda kaldığınızda kapımız size sonuna kadar açık. Bu şehir sizin de eviniz, biz de sizin yol arkadaşınızız.”

“Cumhuriyet Bizim Ortak Değerimizdir”

19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe olan güveni üzerine de konuşan Tutdere:

“19 Mayıs, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği cumhuriyet, hepimizin ortak değeridir. Bugün gençlerle birlikte bu emanete sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.”

Gençlere Çağrı: “Gençlik Meclisine Katılın”

Tüm gençleri kurulan Gençlik Meclisi’nde aktif görev almaya davet eden Tutdere, gençlerin öneri ve enerjilerinin Adıyaman’ın geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti:

“Ne kadar çok genç dahil olursa, o kadar güçlü bir yapı kurarız. Her fikir bizim için değerlidir. Adıyaman’ı hep birlikte güzelleştireceğiz.”

Gençlerden Tutdere’ye Teşekkür

Etkinlik sonunda gençler, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Program, müzik eşliğinde devam ederken Başkan Tutdere gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak : PHA