Toplantıya Mahalle Muhtarı İbrahim Polat, belediyenin ilgili birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Başkan Tutdere, burada yaptığı konuşmada hem yürütülen hizmetleri anlattı hem de Adıyaman’ın yeniden inşası için sürdürülen çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

“Belediye Her Koşulda Yanınızda”

Açılış konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde başlatılan yeniden yapılandırma sürecine değinen Başkan Tutdere, halkın desteğiyle Adıyaman’ı ayağa kaldıracaklarını belirtti. Tutdere, “Adıyaman Belediyesi sizin evinizdir, yurdunuzdur. Her koşulda, her mahallede, hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Altyapıda Büyük Dönüşüm: “En Alttan Başladık”

Şehrin yeniden yapılanmasında altyapının hayati önem taşıdığını belirten Başkan Tutdere, bugüne kadar 325 kilometrelik içme suyu hattının yenilendiğini ve yıl sonuna kadar bu rakamın 750-800 kilometreye ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

“Şehrimizi çocuklarımız ve gelecek nesiller için daha güvenli hale getirmek istiyorsak, en alttan başlamamız gerekiyordu. Biz de öyle yaptık.”

Başkan Tutdere, deprem öncesinde şehrin su borularının asbestli ve sağlıksız olduğuna da dikkat çekerek, halk sağlığını önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

“Kayıp Suyu Geri Kazanıyoruz”

Yenilenen altyapının su israfını büyük oranda önlediğini ifade eden Tutdere, göreve geldiklerinde 100 litrelik suyun 60 litresinin yolda kaybolduğunu, şimdi ise bu oranın ciddi biçimde düştüğünü belirtti. Temiz suyun her haneye ulaşmasının sağlandığını vurguladı.

Yeni Belediye Hizmet Binası Geliyor

Toplantıda belediyeye ait hizmet binasının depremde yıkıldığını da hatırlatan Başkan Tutdere, yeni hizmet binasının inşaatının sürdüğünü belirtti. Birimlerin şu anda geçici alanlarda hizmet vermeye devam ettiğini belirten Tutdere, “Şartlar ne olursa olsun halkımıza hizmet etmek bizim temel görevimizdir” dedi.

“Adıyaman’ı Güneydoğu’nun İncisi Yapacağız”

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Tutdere, Adıyaman’ı kardeşliğin, huzurun ve depreme dirençli yaşamın örnek kenti haline getireceklerini belirtti:

“Sizlerle birlikte bu zor günleri aşacağız. Hep beraber çalışacağız, üreteceğiz ve Adıyaman’ı Güneydoğu’nun incisi haline getireceğiz. Bu şehir hepimizin. Bizler buradayız ve her zaman yanınızdayız.”

Toplantılar Devam Edecek

Adıyaman Belediyesi’nin mahalle toplantılarının ilerleyen günlerde diğer mahallelerde de sürdürüleceği, vatandaşların sorunlarını doğrudan iletebilmesi ve çözüm süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak : PHA