Hayırlı Olsun Ziyareti ve İyi Niyet Mesajları

Başkan Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililerle birlikte, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. CHP heyeti, AK Parti’nin 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi sonrası yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ortak Çalışma Vurgusu

Ziyarette, her iki partinin temsilcileri karşılıklı olarak iyi niyet dileklerinde bulundu ve Adıyaman’ın geleceği için ortak çalışmalara yönelik mesajlar verdi. CHP heyeti, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun’a misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaret, Adıyaman’daki siyasi diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA