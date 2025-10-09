2025 yılı 4. Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Abdurrahman Tutdere, 'Hayvan Pazarı'nda yüzde 95 seviyesindeyiz, çok kısa bir süre içinde açılışını yapacağız. Halk Ekmek Fabrikamız ve Kriz Koordinasyon Merkezimizde de yüzde 90'ı aştık. Bu projelerimizi kısa süre içinde tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız' ifadelerini kullandı.

Tutdere ayrıca, İmamağa Mahallesi'nde belediye bütçesiyle yapımı tamamlanan taziye evinin de kısa süre içinde açılacağını belirtti.

Altyapı Yatırımları Hız Kesmiyor

Kentin altyapısının tamamen yenilenmesi sürecine dair bilgi veren Başkan Tutdere, tüm ekiplerin yoğun tempoda çalıştığını ifade etti:

'Alt yapı ve üst yapıda çok ciddi işler yürütüyoruz. Asfalt, yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarında hem yüklenicilerimiz hem de belediye birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz içme suyu hattının tamamını yenileyip 30 Kasım'da hizmete almak. Şu ana kadar 460 kilometrelik hattı tamamladık, bağlantılarla birlikte kısa süre içinde bitireceğiz.'

Bu projenin, depremde hasar gören altyapının onarımı ve kayıp-kaçak oranının azaltılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Tutdere, kapalı spor salonu ve yüzme havuzunda yapılan onarımların tamamlandığını da hatırlattı.

Kültür Merkezi ve Nikah Salonu Yolda

Başkan Tutdere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Mimar Sinan Parkı içerisinde inşa edilen Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nun önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıkladı.

Ayrıca Mersin Caddesi'nin tamamen yenilenerek hizmete açıldığını belirten Başkan Tutdere, kuzey ve güney çevre yollarının 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni Parklar ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Adıyaman'ın daha yaşanabilir bir kent kimliği kazanması için yeşil alan yatırımlarına da özel önem verdiklerini kaydeden Başkan Tutdere, 'Depremde büyük oranda zarar gören parklarımızı yeniliyoruz. Bahçecik, Yeşilyurt, Altınşehir ve Eskisaray mahallelerimizde yeni park alanları oluşturuyoruz. Ayrıca Kahtalı Mıçe Parkı içinde bir kütüphane ve çocuk oyun alanı inşasını sürdürüyoruz. Her mahallemizin nefes alacağı, çocuklarımızın güvenle vakit geçireceği alanları çoğaltıyoruz' dedi.

'Adıyaman'ı El Birliğiyle Yeniden İnşa Ediyoruz'

Kurumlar arası dayanışma ve iş birliğine dikkat çeken Başkan Tutdere, yeniden inşa sürecinin birlikte yürütüldüğünü vurguladı:

'Bizimle birlikte diğer kurumlarımızın da çalışmalarıyla şehrimizin yeniden inşa süreci hızla ilerliyor. Dışarıdan gelen gözlemciler de Adıyaman'da bir toparlanma olduğunu söylüyor. Bu başarıda tüm kurumlarımızın emeği var. Hepimiz zor koşullarda ama inançla çalışıyoruz. Dayanışma ve iş birliği içinde Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracağız.'

Başkan Tutdere, toplantının sonunda yürütülen çalışmaların kent halkı için hayırlı olmasını dileyerek tüm kurum temsilcilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

