Başkan Tutdere, Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen Geleneksel Bahar Şenliği etkinliğine katıldı. Özel çocuklar ve aileleri ile tek tek selamlaşan Başkan Tutdere, boyama etkinliğine katılan çocuklarla oyun oynadı.

"Engelsiz yaşam merkezinin kapasitesi artırılacak"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tutdere, seçim öncesinde söz verdikleri gibi özel çocukların ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapacaklarını söyledi. Tutdere, bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezinin kapasitesini artıracaklarını belirtti.

"Ailelerimizin yükünü hafifleteceğiz"

Deprem sonrasında engelli bireyler ile ailelerinin yüklerinin daha çok arttığına dikkat çeken Tutdere, “Biz bu yükü hafifleteceğiz. Bu konuda gerek çocuklarımızın eğitimi gerekse sosyal yaşama dahil olmaları konusunda her türlü desteği sizlere sunacağız. Adıyaman Belediyesi özel çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin emrinde olacak.” diye konuştu.

Kaynak : PHA