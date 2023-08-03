Sendika ile sözleşme imzalayarak değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı Mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için Hizmet iş sendikası ile yapmış olduğumuz ek protokol ile Temmuz ayı itibariyle kadrolu personelimizin maaşı 16 bin TL iken yüzde 42 zam yaparak net 21 bin 500 TL çıkardık, belediye şirket personelimizin maaşı 10 bin 300 TL iken yüzde 45.5 zam ile net 15 bin TL yaptık. Hizmet İş Sendikası ile ek protokol zam sözleşmesini imzaladık. Hizmet İş Sendikası Adıyaman İl Temsilciliğine ve özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Kaynak : PHA