Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Kahta Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren başlattığımız yemek, çorba ikramımız aralıksız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bizlere gönderilen mobil mutfağımızı, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki, Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı’nda kurduk. İlçemiz genelinde mutfağımızda çıkarılan yemek ve çorba ikramımıza ilçemizin belli noktalarında ve mahalle aralarında kurulan çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımıza ikramda bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi

Kaynak : PHA