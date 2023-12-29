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Öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici sinema filmleri ile etkinlik düzenlediğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Kahta Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis İçerisinde Bulunan Konferans salonunda İlçemizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz sinema etkinlik programlarımız aralıksız devam ediyor. Her gün farklı bir okulumuzun katılım sağladığı Sinema programımıza çocuklarımıza güvenli ulaşım desteği de sunarak 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın'' etkinlik Programımızda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz"dedi.

Kahta Belediye servis araçlarıyla ücretsiz sinema etkinliğine katılan öğrenciler büyük keyif alarak, Kahta Belediyesine bu tür etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür ettiler.



Kaynak : PHA