Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı göreve geldiklerinden bu yana hiçbir zaman halktan kopmadıklarını belirterek, göreve gelmesinin üzerinden 4 yılı aşkın sürenin geçtiğini ifade ederek, ortak akılla hareket ederek verdikleri bütün sözleri tuttuklarını belirtti.

İlçenin daha modern olması adına sürekli istişare ettiklerini aktaran Turanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin asıl sahibi olan hemşehrilerimizden asla kopmadık. Gönüllere köprüler kurduğumuza inanıyorum. İlçemizin daha modern olması adına hemşehrilerimizle sürekli istişare ettik. Kadim şehrimizde projelerini inşa ederken, asla vatandaşlarımızdan kopmayacağımızın da sözünü vermiştik. Sürekli vatandaşlarımızın evlerinde, düğünlerinde, özel, mutlu ve hüzünlü günlerinde yanlarında olduk. Bu sayede gönüllere köprüler kurduk. Bizlere gönüllerini açan herkese teşekkür ediyoruz. Şunu da özellikle vurgulamak isterim ki; tabi ki eksiklerimiz olabilir. Belki bilmeden, tahmin etmeden yapmış olduğumuz hatalar da söz konusu olabilir. Asla siyasi anlamda bir hırsım yok ve olmadı. O manada Rabbime şükürler olsun ki vicdanen çok rahatım. Allah’ın izniyle yaptığımız hizmetlerin üstüne katarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."



Kaynak : PHA