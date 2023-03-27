Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkımın yaşandığı iller arasında yer alan Adıyaman'da ekonominin düzeltilmesi adına Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup vererek pozitif ayrımcılık istedi.

Konteyner kentte STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu mektup vererek kentin kalkınması için pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yıkımın nüfusa oranla en büyük olduğu Adıyaman'a pozitif ayrımcılık talep ediyoruz.

Barınma başta olmak üzere; istihdamı normale döndürebilmek ve diğer illerle rekabet edebilmek amacıyla depremde büyük hasar gören şehirlerin geçici olarak 7.Bölge ilan edilmesi, personel giderlerinin hafifletilmesi, ihracat yolunun açılması ve teşvik paketine SGK’nın dışında Bağkurun da eklenmesini, kaldırılan enkazdan inşası bitecek son daireye kadarki süreçte işçilik, makine ve malzeme tedariğinin sağlanmasında önceliğin yerel esnafımıza verilmesini, mühendislik hizmetlerinde ilimiz odalarına kayıtlı Mühendislere öncelik verilmesini, Savunma Sanayi yatırımlarında Adıyaman'a öncelik ve teşvik sağlanmasını, depremde binası hasar gören işletmelerin faizsiz ve uzun vadeli finansman karla desteklenmesini ve geçici üretim alanlarının oluşturulmasını, Adıyaman'da inşa edilmesi planlanan konut sayısının yeniden gözden geçirilmesini, enerji yatırımlarında kotaların yeniden değerlendirilip turizm başta olmak üzere tüm iş konularında teşvik edici faizsiz ve uzun vadeli finansman çözümlerinin desteklenmesini talep ediyoruz. Yukarıda belirtilen konularda gerekli tüm yazışma ve girişimlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim."



Kaynak : PHA