Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Torunoğlu mesajında, 'Kadim şehrimiz Adıyaman'ımızın il oluşunun 71. yıldönümü; tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu gurur verici geçmişle birlikte, yaşadığımız deprem felaketi de halen acı bir hatıra olarak yüreklerimizde yer alıyor' dedi.

Başkan Torunoğlu, 1 Aralık 1954'te il statüsü kazanan Adıyaman'ın bu özel gününde, geçmişle geleceği buluşturarak birlik ve beraberlik içinde ilerlemenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Başkan Torunoğlu, Adıyaman'ın tarih boyunca köklü medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, kültürel zenginliği ve tarihi dokusuyla önemli bir şehir olduğunu belirterek, 'Bugün, sadece coğrafi sınırlar içinde barındırdığı zenginliklerle değil, aynı zamanda insanlarının yüreklerinde taşıdığı güzelliklerle anlam kazanan bir gün. Bu anlamlı gün vesilesiyle, geçmişten gelen öğretileri gelecek nesillere aktarmak, kültürel mirasımızı yaşatmak ve birlik ruhunu güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur' dedi.

Torunoğlu ayrıca, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin sosyo-ekonomik gelişimi için projeler ürettiklerini belirterek, 'İl oluşumuzun bu özel gününde Adıyaman'ımızın 71. yıl dönümünü gururla kutlarken, diğer yandan 6 Şubat'taki acı felaketin verdiği hüznü ve burukluğu yüreğimizde hissederek hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu vesile ile Adıyaman'ın il olma mücadelesinde dönemin Adıyamanlı siyasetçileri, gazetecileri ve sivil toplum kuruluşlarına emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tarihi yolculuğu içerisinde Adıyaman'ımıza hizmet eden tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE