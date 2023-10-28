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ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşku ve gurur içinde kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Maalesef bu seneye gözü yaşlı başladık ve halen depremin yaralarını sarmak ve açtığı büyük hasarı onarmak için çalışıyoruz. 6 Şubat depremleri nedeniyle önceki senelere göre tabi ki biraz buruk kutlayacağız. 100 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin simgesi olmuştur. “Cumhuriyet; ülkesine, milletine ve geleceğine inanan tüm vatandaşlarımızın eşitliği ve özgürlüğü temeli üzerine kurulmuş en kıymetli varlığımız, gelecek nesillere en değerli emanetimizdir.

Öncelikle, büyük Kurtuluş Mücadelesinin ardından, milletimizin hak ettiği yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu bildiren, bu ülkenin yolunu çağdaş medeniyetler yolu olarak tüm dünyaya ilan eden, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmak zorundadır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Çağdaş medeniyetler seviyesine giden en güzel yol Cumhuriyet yoludur.

Ülkemiz, ekonomik büyümesini sürdürerek daha adil bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sürdürecektir. Eğitim, sağlık, bilim ve kültür alanlarında yapılan yatırımlar, Türkiye'nin potansiyelini daha da artıracak ve bu yolculuğun önemli bir parçası olacaktır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, geleceğe umutla bakarken, geçmişimizi de onurla anıyoruz. Ülkemizin geleceği parlaktır. Milletimizin azmi ve kararlılığı, bu yüzyılı da büyük başarılarla dolduracak ve daha büyük başarılara imza atacağız. Milletçe el birliği ve gönül birliğiyle çalışmayı sürdürürsek çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde hiçbir engel yoktur.

Dün olduğu gibi bugün de iyi ve kötü günde bir arada olan milletimiz aştığı tüm zorluklarla ve karşısına çıkan engellerle yaptığı mücadelesiyle yarınlara emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Adıyaman iş dünyası adına, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu topraklarda, bu imkanlarla yaşama imkanını sunabilmek için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramı'nın, Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşma azmini ve çabasını, ülkemizin aydınlık geleceği için kendisine şiar edinmiş büyük milletimize kutlu olmasını, ülkemize ve ulusumuza mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun!” dedi.



Kaynak : PHA