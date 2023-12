Tahmini Okuma Süresi: dakika

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023 yılının Adıyaman için kötü geçtiğini, 2024 yılının iş dünyasının beklentilerinin karşılandığı ve ekonomiye olumlu katkıların olduğu bir yıl olmasını diledi.

Başkan Torunoğlu, “Her yeni bir yıl yeni umutları, yeni başlangıçları ve yeni beklentileri beraberinde getirmektedir. 2023, Türkiye için iniş çıkışlarla dolu bir yıl oldu. Yıla, Cumhuriyetin 100. Yaşını kutlayacak olmanın heyecanıyla başladık. Ama hemen yılın ikinci ayında 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle büyük acıyla sarsıldık. Şehrimiz yıkıcı depremin etkisiyle zor günler geçirdi. Hala toparlanmaya gayret ediyoruz. İnsanlarımızı kaybettik, yuvalar yıkıldı. İnsanlar evsiz, işsiz kaldı. Pek çok kişi ilimizden ayrılarak başka yerleşim yerlerine taşındı. Tüm Türkiye tek yürek olarak yaralarımızı sarmaya ve acılarımızı unutturmaya koştu. Tabii böyle büyük bir afet karşısında ortaya çıkan derin tablonun izleri, birkaç yılda silinecek cinsten değil. Dolayısıyla insanlarımızı ve acılarımızı unutmadan, her daim hafızamızda canlı tutarak, hep birlikte ilimizi kalkındırmak için çalışmak zorundayız” dedi.

“Bahane üretmeyip, icraat yaptık”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2023 yılında yapılan çalışmaları paylaşan Başkan Torunoğlu; “Tarihe iz düşmek ve kurumsal hafızamızı tazelemek adına birkaç örnek daha vermek istiyorum. 2023 için biz ne yaptık? Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak depreme rağmen yerelde çok önemli projelere hayata geçirmek adına yönetim meclis ve idari kadromuz ile mesai kavramı gözetmeksizin çalıştık. Bahane üretmeyip, icraat yapmayı tercih ettik. Bunlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Deprem sonrası aksiyon alarak Adıyaman’da ticari çarkların yeniden dönebilmesi için hazırladığımız Acil Eylem Planını Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere dosya halinde sunduk. Savunma Sanayi yatırımının ilimizde yapılması için çağrıda bulunduk. Adıyaman’ın IPARD kapsamına alınması için girişimlerde bulunduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılarda söz alarak; Depremde İlimizin Süper Teşvik Bölgesi İlan Edilmesi, Finansmana Erişim, Kredi Ödemelerinin Ötelenmesi gibi birçok önemli sorunu dile getirdik. Ne Eğitimde Ne istihdamda Olan gençlerin iş gücü piyasası destek programı isimli Avrupa Birliği projemizi başlattık. İşyerleri depremde hasar gören sigorta acentelerimizin faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla Sigorta Acentelerimize konteyner dağıttık. Kardeş belediyeler tarafından kurulan geçici iş yerlerine depremzede üyelerimizi yerleştirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapılan başta deprem konutları olmak üzere üyelerimizin beklentilerine uygun yeni imarın hızlanması, tamamlanan ve hayata geçirilecek yeni projeler hakkında toplantılara katıldık. Yerinde dönüşümün konuşulmadığı günlerde bu fikri ortaya atan ilk kurum olduk. Yapımı devam eden Sanayi alanlarımızın altyapı çalışmalarını hızlandırmak adına girişimlerde bulunduk. Çabalarımız sonucu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında depremden etkilenen küçük işletmelerin desteklenmesi hibe programı sürecini başlattık. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in katılımıyla İş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Odamız üyelerinin katılımlarıyla toplantı yaptık. Üyelerimizin KOSGEB desteklerinden daha hızlı faydalanması için çaba gösterdik. Verilen kaynak bu süreçte üyelerimize can suyu oldu. Deprem bölgesinde KOSGEB kredilerinden en fazla faydalanan şehir olduk. Yeni projeler için ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşla görüşmeler yaptık inşallah bu görüşmelerin meyvelerini 2024 yılında alacağız”

“Özetlemek gerekirse 2023 yılında yaşadığımız bu afetin yaralarını bir an evvel sarabilmek adına ciddi çalışmalar yaptık” diyen Başkan Torunoğlu, sözlerine şöyle son verdi; “Buruk geçirdiğimiz 2023 yılında kaybettiğimiz yakınlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Bizler, yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede ilimiz ve bölgemizin gelişmesine katkı vermeyi, üyelerimizle birlikte daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman ve bölgedeki tüm hemşerilerimizin ve çok kıymetli üyelerimizin, sanayicilerimizin yeni yılını kutlar, 2024 yılının kentimize, bölgemize ve ülkemize sevgi, huzur ve refah getirmesini temenni ederim”



Kaynak : PHA