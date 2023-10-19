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Muhtarlar Günü dolasıyla bir araya geldiklerini ancak hiçbir şekilde kutlama ve etkinlik yapmayacaklarını dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü günününüz kutlu olsun. İsrail’in Filistin halkına devam eden zulmü karşısında hiçbir şekilde etkinlik, kutlama yapmayacağız. Bizim bugün dim dik bir şekilde sahada olmamız, mazlum Filistinli kardeşlerimize yapılan saldırıları kınamamız ve tüm İslam ülkelerinin tek yumruk olması lazım." Dedi.

Dünyanın gözü önünde resmen bir soykırımın yaşandığının altını çizen Başkan Taş,"Zalim İsrail mazlumları Namazda vurdular, Yemekte vurdular, Bulunduğunuz yeri boşaltın belirten yere gidin dediler. Gittikleri yolda vurdular, Uyurken vurdular, Uyanıkken vurdular, Çocukları vurdular, Anneleri vurdular, babaları vurdular, hastaneleri vurdular, Hastaları vurdular. O nedenle bizim açımızdan İsrail Terör Devletidir, İsrail’in başkenti cehennemin dibidir."Şeklinde konuştu

Hastaneye yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu bunun bir savaş suçu olduğunu belirten Başkan Taş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır. İki yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var biz şimdiye kadar bilerek çocukların, hastanelerin vurulduğunu duymadık. Ancak katil İsrail son bir hafta içinde yüzlerce masum çocuğu katletti, hastanede tedavi görmekte olan mazlum insanları bombaladı. Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıların bir an evvel durdurulması, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyoruz. Rabbim Müslümanlara dirlik ve toparlanma, Katil İsrail’i ise kahru perişan eylesin"



Kaynak : PHA