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6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, TRT GAP Diyarbakır radyosunda Bahar Uygur’un sunuculuğunu yaptığı Bölge Gündemi programında soruları yanıtladı.

Depremin hemen ardından yaşanan sel felaketi

Asrın felaketinin yaşanmasının hemen ardından Adıyaman’da ve Şanlıurfa’da gerçekleşen ve büyük tahribata yol açan sel felaketinin yarattığı sonuçların neler olduğu sorusuna yanıt veren Başkan Kılınç, “Yaklaşık 20 yıldır planlanan kuşaklama kanalı projesini depremden 1 yıl önce hayata geçirdik. Bu kuşaklama kanalı projesi, yaşadığımız büyük yıkımın daha çok taze olduğu dönemde oluşan yoğun sağanak yağışının çok daha büyük bir sel felaketi olmasının önüne geçti ve zararı olabileceği kadar aza indirgedi.” dedi.

Kiracılar için çalışmalarımız sürüyor

Evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar arasında hala çadır da kalan var mı sorusu yöneltilen Başkan Kılınç, “Şuan çadırda ikamet eden vatandaşımız bulunmamakta, tamamı konteyner kentlere yerleştirildi. Kiracılar konusunda bazı talepler vardı bizde bu doğrultuda gereken çalışmalarımızı yürütüyoruz en kısa zamanda kiracılarımızın da sorunlarına çözüm getireceğiz. Şuan altyapı sorunlarını gidermeye çalıştığımız konteyner kentler mevcut ve buralardaki sorunlar giderildiği zaman kiracılarımızın da konteyner kentlere yerleştirilmesi adına çözüme ulaşmış olacağız.” ifadelerinde bulundu.

Depremde zarar gören tarihi dokular

Tarihi dokulara değinen Başkan Kılınç, “Depremde en çok zarar gören tarihi dokumuz Karakuş Tümülüs’ü oldu. Ancak Karakuş Tümülüs’ünde gerekli restore çalışmaları yapıldı ve eski haline getirildi. Onun haricinde fazla zarar gören bir yer olmadı ancak ufak çaplı zarar gören yerlerin ihalelerini yapıyoruz ve en kısa sürede o yerleri de eski haline getireceğiz.” sözlerini dile getirdi.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışıyoruz"

Depremden bir süre sonra yardımların kesilmesiyle Adıyaman’ın yardım ihtiyacı bulunuyor mu sorusuna yanıt veren Başkan Kılınç, “Şuan sosyal marketimiz bulunmakta ve binlerce vatandaşın ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Onun yanı sıra Muhtarlarımızla iş birliği yaparak gıda olsun kıyafet olsun ne tür bir ihtiyaçları varsa vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına onlara ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

"Altyapının tamamını değiştiriyoruz"

Depremde sadece üstyapının değil altyapının da büyük zarar gördüğünü aktaran Başkan Kılınç, “Depremde üstyapı kadar altyapı da zarar gördü ancak depremden önce tamamı hibe olan 30 milyon avroluk altyapı projemiz ile altyapının tamamını daha sağlıklı olan polietilen borular ile yeniliyoruz.” ifadelerinde bulundu.



Kaynak : PHA