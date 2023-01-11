TRT GAP Radyosu'na konuk olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2022 yılı değişim, projelerin değerlendirilmesi ve yeni yılda yapacakları çalışmalarla ilgili konuştu.

Programdaki konuşmasında, tek gayelerinin Adıyaman'a en güzel hizmetleri kazandırmak olduğunun altını çizen Kılınç, bunun için 2022 yılının oldukça verimli geçtiğini, 2023 yılının da aynı verimle devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Başkan Kılınç konuşmasının sonunda, kendisine bu imkanı sunan TRT GAP Radyosu ailesine ve dinleyicilere teşekkür etti