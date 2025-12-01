Adıyaman eski Belediye Başkanı ve Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Gürsoy mesajında, Adıyaman'ın kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan güçlü tarihsel kimliğine vurgu yaparak, şehrin gelişim yolculuğunda eğitimin belirleyici rolüne dikkat çekti.

'Adıyaman'ın il oluşu bir yeniden doğuştur' diyen Gürsoy, vakfın bu ruhu geleceğe taşımak için önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

'Değerli Hemşehrilerimiz, Kıymetli Dostlarımız,

Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, her köşesi tarih ve kültür kokan, Kommagene Krallığı'nın görkemli mirası Nemrut Dağı'na sahip güzel memleketimiz Adıyaman, sadece coğrafi konumuyla değil, azmi ve insanıyla da her zaman özel bir yere sahip olmuştur.

Adıyaman'a Adanmış Bir Misyon: Vakfımızın Eğitime Katkısı

İşte tam da bu gelişim ruhundan ilham alan, Adıyaman'ın aydınlık yarınlarını inşa etme gayesiyle yola çıkan Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı olarak bizler, ilimizin il oluşuyla başlayan bu büyük yürüyüşe omuz vermeyi bir borç biliyoruz.

Şehrimizin geleceğinin, ancak nitelikli eğitimle mümkün olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Vakfımız, kurulduğu günden bu yana:

Öğrenci Bursları: Maddi imkânları kısıtlı, başarılı gençlerimizin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için düzenli burslar sağlamaktadır.

Adıyaman'ın il oluşu nasıl ki bir yeniden doğuşu simgeliyorsa, Vakfımızın her bir faaliyeti de memleketimizin genç beyinlerinin yeniden yeşermesine ve en üst seviyede potansiyellerine ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

Biz inanıyoruz ki, eğitime yapılan her yatırım, memleketimizin geleceğine atılan en sağlam teminatıdır. Adıyaman'ın il olma vizyonunu taşıyan ve bu vizyonu geleceğe taşıyacak olan yeni nesiller yetiştirmek, Vakfımızın en kutsal görevidir.

Bu anlamlı yıldönümünde, Adıyaman'ı bir il yapan tüm kurucularımızı rahmet ve saygıyla anıyor, memleketimize hizmet yolunda bizlere destek olan tüm bağışçılarımıza ve gönüllülerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

Adıyaman'ımız için çalışmaya, üretmeye ve en önemlisi geleceğin teminatı olan gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz!'

Kaynak : PERRE