Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Gani Bereket, Adıyaman'ın 1 Aralık 1954'te il oluşunun 71. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bereket, mesajında kentin 6 Şubat depremlerinde yaşadığı büyük yıkıma ve yeniden ayağa kalkma iradesine dikkat çekti. Bereket açıklamasında, 'Adıyaman, 1 Aralık 1954'te il oldu. Tam da gerçek anlamda bir kent kimliği kazanacağı, büyüme ve gelişme yolunda önemli adımlar atacağı dönemlerde 6 Şubat depremleriyle yerle bir oldu. Bu kadim şehrin kadirşinas insanları, yaşadıkları tüm acılara rağmen dimdik ayakta durmayı bildi ' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın küllerinden yeniden doğma kararlılığıyla birlik içinde hareket ettiğini vurgulayan Bereket, 'Bizler, küllerinden yeniden doğacak bir Adıyaman hayali kurarken, kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Umudumuz odur ki; yeniden inşa edeceğimiz bu şehir, geçmişin güzel günlerinden çok daha parlak bir geleceğe kavuşsun ' ifadelerine yer verdi.

Bereket, mesajının sonunda dayanışma ve birlik çağrısında bulunarak, Adıyaman'ın geleceğine dair umutlarının güçlü olduğunu belirtti.

Kaynak : PERRE