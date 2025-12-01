AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çadır mesajında, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın, 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla mülki idare yapısı içinde yerini aldığını hatırlattı.

Başkan Çadır, AK Parti iktidarları döneminde son 24 yılda Adıyaman'ın eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, konuttan kamu yatırımlarına kadar pek çok alanda önemli gelişim gösterdiğini belirterek, 'Her biri ilimizin temel sorunlarının çözümüne katkı sağlayan projelerle hemşehrilerimize nitelikli hizmet sunduk. Adıyaman, bu süreçte tarihinin en parlak yatırım dönemlerinden birini yaşadı' dedi.

'Depremin Ardından Seferberlik Ruhuyla Çalışıyoruz'

6 Şubat depreminin Adıyaman'da büyük yıkıma yol açtığını ifade eden Başkan Çadır, devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hızla harekete geçtiğini vurgulayarak, 'Deprem sonrası çok kısa sürede bölgede büyük bir seferberlik başlatıldı. Yalnızca Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edildi. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanı Adıyaman'da kuruldu. İndere'de 5 milyon metrekarelik alanda 16 bin konutu tamamlayarak yaklaşık 100 bin vatandaşımızı güvenli yuvalarıyla buluşturacağız' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 10 proje, İçişleri Bakanlığının 11 yatırımı ve Millî Eğitim Bakanlığının 99 okul projesinin hizmete alındığını belirten Başkan Çadır, yıl sonunda Adıyaman'da toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin teslim edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

'Adıyaman'a Olan Sevgi ve Güven Bizi Güçlendiriyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerini sık sık ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Çadır, 15 Kasım'daki son ziyarette Adıyamanlıların Cumhurbaşkanına güçlü bir sevgi ve güven gösterdiğini belirterek, 'Bu sevgi oldukça Adıyaman'ı en güzel şekilde inşa etmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Çadır, mesajının sonunda, '1 Aralık 1954'te alınan kararın bugün hala yaşattığı heyecanla Adıyaman'ın gelişmesine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyor; 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu topraklar için emek veren tüm hemşehrilerimizi muhabbetle selamlıyorum' dedi.

