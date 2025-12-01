Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde yükseliş ivmesi güç kazandı. Gram altın güne hızlı bir artışla başlayarak 5 bin 812 TL seviyesine çıktı ve son beş haftanın en yüksek değerine ulaştı. Piyasalarda dikkatler, küresel ekonomik gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelecek yeni mesajlara çevrilmiş durumda.

Küresel piyasalarda ons altın, FED'in faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla birlikte 4 bin 254 dolar seviyesine kadar yükselerek 21 Ekim'den bu yana en yüksek değerini gördü. Ekim ayında 4 bin 381 dolarla tarihi zirvesine çıkan ons altın, bugün itibarıyla bu seviyenin yaklaşık yüzde 3 altında işlem görüyor.

CME FedWatch verileri, ABD faiz vadeli işlemlerinde aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin yüzde 87 seviyesinde fiyatlandığını gösteriyor. FED Guvernörü Christopher Waller ve New York Fed Başkanı John Williams'ın güvercin tonda yaptığı son açıklamalar ile hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik veriler, faiz indirimi beklentisini güçlendiren etkenler arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle birlikte, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Başkan Donald Trump'ın uygun görmesi hâlinde FED Başkanlığı görevini üstlenmekten memnuniyet duyacağını açıkladı. Hassett'in de Trump gibi daha düşük faiz politikasını savunan isimlerden biri olması, piyasalarda dikkatle izleniyor.

Uzmanlar, faiz getirisi olmayan altının düşük faiz ortamlarında daha güçlü performans sergilediğini belirterek, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD imalat verileri ile özel sektör istihdam rakamlarını yakından takip ettiğini ifade ediyor. ABD dolarının 17 Kasım'dan bu yana en düşük seviyelerine yakın seyretmesi ise altını dolar dışı yatırımcılar için daha cazip hâle getiriyor.

Değerli metaller tarafında ise karışık bir seyir izlendi. Platin fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.669,15 dolar seviyesine gerilerken, paladyum yüzde 2,3 artışla 1.483,51 dolar seviyesine yükseldi.

