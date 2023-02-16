Adıyaman'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katılan Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın ile Halil Fırat ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç eşlik etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'daki toplantıda konuşan Meclis Başkanı Şentop, "Pazar günü Adana, Osmaniye, Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan, Antakya ve Defne ilçelerini daha sonra Kilis'i ziyaret etmiştik. Pazartesi günü Gaziantep özellikle Nur Dağı ve İslahiye ilçelerini daha sonra sonrada Kahramanmaraş'ı ziyaret etmiştik. Bugün Adıyaman'dayız, biraz sonra Gölbaşı ilçesine geçeceğiz. Daha sonra Nurhak ve Elbistan'a arkasından Doğanşehir Malatya'yı ziyaret ederek böylece bölgedeki ziyaretimizi tamamlamış olacağız" diye konuştu.

"Sağlam zemin, sağlam bina konusunda çalışma yapmamız gerek"

200 yıllık büyük deprem ve yıkıcı tesiri ile karşıya olunduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Tabi ilk günden arkadaşlarımızla irtibat halindeydik. Burası yerinde gördüğümüz zaman düşündüğünüz bütün büyüklüklerden daha büyük yıkımla felaketle karşı karşıya görüyoruz. Sadece bizim değerlendirmemiz değil yurt dışından gelen yabancı uzmanların, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin de yapmış olduğu değerlendirmeler, son 100 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Hatta tarihi metinlere baktığımızda, 100 yıldan da fazla, 200 yıllık büyük deprem ve onun yıkıcı tesiri ile karşı karşıyayız. İlk günden, ilk dakikalardan itibaren devletimiz, bütün kurumlarıyla taarruza geçmiştir. Bu büyük bir coğrafyayı, geniş yoğun nüfusu karşılayan depremle ilgili olarak atılması gereken adımlar, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde atılmaya çalışılmıştır. Bugün itibarıyla bütün ziyaret ettiğimiz yerlerde organizasyon, koordinasyon, tamamen gerçekleşmiş bir sistem kurulmuş; vatandaşlarımız için özellikle yapılan çalışmalar da büyük ölçüde tamamlanmış. Adıyaman'da da öncelikle vatandaşlarımızın barınmayla ilgili talepleri yine burada büyük ölçüde kısa ve orta vadede yapılacaklar var. Cumhurbaşkanı'mız Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı. 1 yıl gibi binaların yapılması konusunda vatandaşlarımıza bir vaatte bulunmuştur. Daha bu tür vaatlerin hepsi gerçekleştirilmiştir. İnşallah vatandaşlarımız, kısa sürede yeniden buraların şenleneceği bir ortamı yeniden görecekler. Tabi bu felaketten çıkarılması gereken dersler de var. Bundan sonra daha sağlam binalar inşa etme konusunda da dersler çıkarmalıyız. Adıyaman'da da öyle başka şehirlerimizde de zemin sağlamsa binalar sağlamsa deprem ne kadar büyük olursa olsun yıkıcı etkisi daha minimum düzeye düşüyor. Uzun vadede de büyük kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sağlam zemin, sağlam bina konusunda çalışma yapmamız; bunları iyi takip etmemiz gerekiyor. Ben milletimize tekrar başsağlığı diliyorum."



Kaynak : PHA