Şeriban ÖZÇAKMAK - Çakırhüyük - Besni - Kargalı yol ayrımında başlatılan genişletme ve kot düşürme çalışmaları, Belediye Başkanı Miktat Çetin'in talimatıyla Aşağı Söğütlü'ye kadar çift şerit halinde devam edecek.

Yol Ayrımında, Genişletme ve Yükselti Düşürme Düzenlemeleri Tamamlandı

Bölge halkının uzun süredir talep ettiği yol düzenleme çalışmaları kapsamında öncelikle yol ayrımındaki genişletme ve yükselti düşürme işlemleri tamamlandı. Ardından Söğütlü'ye kadar uzatılacak çift şerit yolun yapımına başlandı. Çalışmalarla birlikte hem güvenli hem de konforlu bir ulaşımın sağlanması hedefleniyor.

Vatandaştan Başkan Çetin'e Teşekkür Mesajı

Yol çalışmalarına başlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bölge halkı, yol sorunlarının çözümü için adım atan Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin'e teşekkür etti.

'Sadece Çakırhüyük'e Değil, Bölgeye Hizmet Ediyoruz'

Başkan Çetin yaptığı açıklamada, 'Yolumuzu Söğütlü'ye kadar çift şerit halinde götürerek bölgemize rahat bir nefes aldıracağız. Biz yalnızca Çakırhüyük'e değil, tüm bölgemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Beldemizin kalkınması ve halkımızın refahı için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Bu yol çalışması bölgemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Çakırhüyük Belediyesi ekiplerinin sahada sürdürdüğü çalışmalar tamamlandığında, hem Çakırhüyük hem de çevre köylerin ulaşımında büyük kolaylık sağlanacak.

Kaynak : PERRE