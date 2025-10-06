Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce 01.09.2025 30.09.2025 tarihleri arasında; haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanması, vatandaşların esenliği ve kamu düzeninin korunması, topluma risk oluşturacak suç işleme potansiyeli bulunan şahısların caydırıcılığı ve suç işlenmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda il genelinde; 74 ü kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan olmak üzere, 26 hırsızlık suçları 21 bilişim suçları, 18 uyuşturucu suçları ve diğer suçlardan olmak üzere aranması bulunan toplam 255 şahıs yakalanarak Adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 74'ü ise tutuklanarak Ceza İnfaz kurumlarına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla devam edecektir' denildi

