Gülbahar SÜNGÜ – Çakırhüyük Belediyesi ve Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin’in girişimleriyle Çakırhüyük – Kargalı yol ayrımı mevkisinde yol genişletme ve yükseltme çalışmaları hayata geçirildi. Bölgenin en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından biri olan bu yol ayrımı, dar ve eğimli yapısı nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar için büyük risk oluşturuyordu.

Başkan Miktat Çetin, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır birçok kazaya davetiye çıkaran bu noktada hemşehrilerimizin güvenliği için gerekli adımları atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolun genişletilmesi ve yükseltilmesiyle birlikte vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşacak. Çalışmalar tamamlandığında bölgemiz için önemli bir sorun da ortadan kalkmış olacak. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyor, hizmetimizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenleme sayesinde, yolun eğimi düşürülerek görüş açısının artırılması ve trafik akışının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, genişletme çalışmalarıyla birlikte araçların seyrinin kolaylaşacağı ve kazaların büyük ölçüde önüne geçileceği belirtiliyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun yeni haliyle vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Bölge halkı ise yıllardır bekledikleri bu düzenlemenin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, başkan Çetin’e teşekkür etti.

Kaynak : PHA