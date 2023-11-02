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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketini değerlendiren ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmelerin de bu destekten faydalanabileceğine dikkat çekerek verilen desteğin önemli olduğunu ve çok kapsamlı bir paket olduğunu söyledi.

Torunoğlu,"Bilindiği gibi ilimiz ağır bir deprem geçirdi. Yıkılan ve ağır hasar alan iş yeri sayısı çok fazla. Dolayısıyla Odamız üyeleri ve esnafımız ciddi yara almış durumda. Üyelerimizin daha hızlı toparlanabilmesi için finans desteğine ihtiyacı vardı. Bizlerde üyelerimizin finansmana ulaşımda sıkıntısı olduğunu her platformda dile getirdik. İlimize gelen ilgili bakanlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde katıldığımız toplantılarda finansmana erişimde zorlandığımızı yüksek sesle ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önceki gün deprem bölgesi için açıklanan kredi paketini son derece olumlu bulduk. Bu desteği memnuniyetle karşılıyoruz. KOSGEB kanalıyla verilecek sıfır faizli kredi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

"En az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de faydalanıyor"

“Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi” kapsamında toplam 450 milyon dolarlık finansman sağlanacağını kaydeden Başkan Torunoğlu, “Destek, KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. Sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsıyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak. Başvurular KOSGEB’in web sayfası üzerinden yapılabilecek. Depremde hasar almamış ama ticari kaybı olan işletmelerimiz de desteklerden faydalanması gerekliliğini daima dile getirdik. Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek. Tüm üyelerimizin bu destekten faydalanmaya davet ediyorum"



Kaynak : PHA