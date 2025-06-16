Ziyarette, Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcıları Mehmet Tuncel ve Turan Aktan ile bir araya gelindi. Başkan Köse, yeni yöneticilere görevlerinde başarılar dileyerek, hastane yönetiminin başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Köse, hastane yönetiminin gösterdiği ilgi ve samimi karşılamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yöneticilere teşekkür etti.

Kaynak : PHA