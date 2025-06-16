Yüzme, futbol ve kız voleybolu branşlarında açılacak kurslardan yaklaşık 7 bin öğrencinin faydalanması hedefleniyor.

Yaz spor okulları, Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi ile belediyeye ait spor tesislerinde düzenlenecek.

Yüzme Kursları 6 Gün Sürecek

6–11 yaş grubundaki çocuklar için yüzme eğitimleri, kız ve erkek gruplarına özel ayrı günlerde gerçekleştirilecek. Haftanın 6 günü (Pazartesi hariç) düzenlenecek kurslarda, cankurtaran sertifikalı 6 eğitmen görev alacak.

Futbol 7–14 Yaş Grubu İçin

7–14 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenecek futbol kursları, Adıyaman Belediyesi futbol tesislerinde gerçekleştirilecek. Antrenmanlar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak ve çocuklara Adıyaman Belediyespor’un deneyimli antrenörleri eşlik edecek.

Voleybol Kursları Sadece Kız Çocuklarına Açık

10–15 yaş grubundaki kız çocukları için açılacak voleybol kursları, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Eğitimler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Belediye Başkanı Tutdere: “Geleceğin Yıldızlarını Yetiştireceğiz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaz spor okullarının kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çocuklarımızı sporla buluşturmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından biridir. Bu yüzden yaz spor okullarımızı büyük bir hassasiyetle hazırladık. Çocuklarımız burada sadece spor yapmayacak, yeni arkadaşlıklar kuracak, birlikte hareket etmeyi öğrenecek ve belki de bir branşta yeteneğini keşfedecek. Geleceğin yıldızlarını okullarımızdan yetiştireceğiz."

Adıyaman Belediyesi, yaz spor okullarıyla gençleri sporla buluşturarak sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA