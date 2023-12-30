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Başkan Kıymaz yaptığı açıklamada,"Türk milletinin değerlerinin, Cumhuriyetimizin Kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına manevi şahsiyetine yönelik saygısızlığı Türk milleti affetmeyecektir.

Organizasyon komitesinin de bu gibi olayların var olabileceğini öngörerek hareket etmesi gerekiyordu. Türkiye’nin iki güzide kulübünün heyet olarak böyle bir saygısızlıkla muhatap olmalarının zeminini hazırlayan yöneticilerden de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hesap sormalıdır.

Nihayetinde takımlarımız bu tutumu ret ederek ülkemize finali oynamadan dönmüşlerdir ve kamuoyu da bu davranışı desteklemiştir."dedi.

"Talebimizi Türkiye Futbol federasyonunun değerlendirmesini bekliyoruz"

"6 Şubat depreminde yer ile yeksan olan Adıyaman’da bu final oynanırsa deprem den etkilenen milyonlarca insanımızın da moral kazanmasına sebep olur" diyen Başkan Kıymaz,"Bundan sonra yapılması gereken bu finali şanına yakışır bir şekilde oynamaktır. 6 Şubat depreminde yer ile yeksan olan Adıyaman’da bu final oynanırsa deprem den etkilenen milyonlarca insanımızın da moral kazanmasına sebep olur onore edilmiş olurlar. Aynı zamanda depremzedelere unutulmadıkları hatırlatılmış olur. Türkiye futbol federasyonu ertelenen Süper kupa finalinin Adıyaman’da oynatılması kararı sadece Türkiye’de değil dünyada ’da takdir edilecektir. Bu talebimizi Türkiye Futbol federasyonunun değerlendirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA