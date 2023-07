"Çevre temizliğine devam ediliyor"

Adıyaman’da yaşanan yıkıcı depremin ardından oluşan tahribatı ortadan kaldırmaya çalışan Adıyaman Belediyesi ekipleri hasarlı binalardaki bakım ve onarım çalışmaları sonrası oluşan beton parçaları ve yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmalarından sonra yollara dökülen molozların kaldırımı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç açıklamalarında: “Yıkım sonrası enkaz kaldırılınca oluşan molozlardan dolayı yollarımız da ulaşımın aksamaması ve çevre temizliği açısından belediye ekiplerimiz 7/24 sahada çalışmaya devam ediyor. Bu süreci en hızlı ve güvenli bir şekilde yürütmeyi planlıyoruz.” şeklinde sözlerini ifade etti.

"Su alt yapısı yenileniyor"

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için Adıyaman’da toplam 19 yerde kurulan konteynır kentlerde ve şehrin genelinde, su alt yapısında oluşan tahribatla beraber vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Adıyaman Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kılınç yaptığı açıklamada: “Deprem sonrası birçok sayıda toplu yaşam alanları oluşturduk. Alt yapının yetersizliği, fazla kullanımdan dolayı basıncın düşmesi, tahribat sonrası oluşan su patlamaları ve sızmalar su sorununu ortaya çıkardı. Belediye ekiplerimiz en temel ihtiyaç olan su konusunda arızaları ortadan kaldırmak için durmadan çalışıyorlar. Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı fonundan yaklaşık 30 milyonluk hibe desteği alarak birçok noktamızda altyapımızı yeniledik aynı zamanda bakım ve onarım çalışmaları yaparak su kaçaklarının önüne geçtik. Vatandaşlarımıza da şunu söylemek isterim ki su kaynağımız yeterli ancak bu konuda hepimizi tasarrufa davet ediyorum, suya karşı hürmet göstermeliyiz ve aşırı kullanımdan, boşa akıtmaktan kaçınmalıyız. ” şeklinde sözlerini dile getirdi.

"Konteynır kentlerde son durum"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç konteynır kentler için yaptığı açıklamada: “Toplam 19 yerde kurulan konteynır kentlerimizde her birinde ortalama 1200 kişi yaşamakta. Yaklaşık ilçe büyüklüğünde olan konteynır kentlerde yaşanan sıkıntıları vatandaşlarımızın rahatlıkla dile getirebilmesi için her kent adına yönetici ekip oluşturmayı planlıyoruz. Bu sayede oluşan sorunları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Ayrıca çok fazla insanın kaldığı konteynır kentlerde de esnaf odası ile beraber temel ihtiyaçlara yönelik birkaç dükkân açmayı planlıyoruz. İlaçlama ve asfaltlama çalışmalarımızda devam ediyor. İhtiyaca yönelik çalışmalarımız da devam edecektir.” şeklinde konuştu.

"Şehrin ihya ve inşası"

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin genelinde yeniden yapılacak olan düzenlemeler hakkında koşan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Yaşanan depremin ardından Bakanlıklarımızın iş birliği ile beraber imar ofisleri kurularak yerinde dönüşüm planlamaları yapıyoruz. Şehrin tamamında zemin etütü yaparak yeniden yapılacak binalar için sağlam, güvenilir ve dayanaklı konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Adıyaman Belediyesi olarak öncelikli hedeflerimizden biri de çarşıyı ve çarşı esnafını korumak, orayı eski haline getirerek şehrin canlanmasını sağlamak. Kurulan konteynır çarşılarımızla beraber çarşı esnafımızın mağduriyetlerini gidererek ticarete de katkı sağlamış olduk. Adıyaman Belediyesi olarak şehri eski haline getirmek için ekiplerimiz 7/24 çalışmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

"Projelerimiz hayata geçiyor"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yapılan projeler hakkında açıklamalarda bulundu: “Adıyaman Belediyesi olarak depremden önce hayata geçirdiğimiz bir çok projemiz deprem zamanı hayat kolaylaştırdı. Özellikle yapılan kuşaklama kanalı depremden sonra yaşanan sel felaketinde bizlere kolaylık sağladı. Altınşehir ve Hastane kavşağında yapılan battı-çıktıların inşaasını tamamlayarak ulaşım konusunda rahatlık sağladık. Hazırlığı daha önceden var olan Millet Bahçesi’nin de alt yapısını ve üst yapısını Toki ile iş birliği içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Çarşı da yapımı devam eden Kent Meydanı Projesinde sona yaklaşmış durumdayız. İçerisindeki iki katlı otopark sayesinde trafiği rahatlatmış olacağız ve aynı zamanda cami, kitap cafe gibi yerlerinde bulunması sosyal ve kültürel değerlerimizin korunmasına katkı sağlayacaktır. Eski Şire Pazarı içerisindeki binamızın yapımını tamamlayarak orayı kültür merkezi haline getirdik ve öğrencilerimiz burada öğretmenler eşliğinde eğitim, öğretim ve kütüphane hizmetinden faydalanmaktalar. Aynı zamanda yeni bir Kültür Merkezimiz yapım aşamasında; içerisinde tiyatro, müzik vb. sanatsal faaliyetlerin yer alacağı 600-700 kişi kapasitesinde olacak bir yer hedeflemekteyiz. Kentte büyük bir istihdam açığını da ortadan kaldıracak olan 'Ayakkabı Kent' in yapımı devam ediyor. Yaklaşık 1500 kişinin istihdamının sağlanacağı proje de aynı zamanda üretimden ticarete şehrimiz için faydalı olacaktır. Son olarak yaşadığımız yıkıcı depremin ardından fiziksel anlamda tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımız için 100 yataklı Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi oluşturma düşüncesi içerisindeyiz. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra detayları paylaşacağım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın Bey’ in ve milletvekillerimizin de destekleri ve çabasıyla devam eden projeler de Adıyaman Belediyesi olarak şehrimizin yeniden eski haline kavuşması için her kesimi düşünerek planlarımızı ona göre yapacağız.” şeklinde konuştu.



