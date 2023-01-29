Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren kurumlara yaptığı ziyaretlere ara vermeden devam ediyor.

Son olarak Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret eden Başkan Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ile ilgili konularda istişarelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde çevre kirliliği ve sıfır atık projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Kılınç, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde de GES projesi, yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

Ziyaret sonunda kurum çalışanlarıyla hasbihal edip kolaylıklar dileyen Başkan Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

