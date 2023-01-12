Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 'acele kamulaştırma kararı' alınan Mara ve Musalla mahallelerindeki 8.5 hektarlık alanda sürdürülen 1. etap kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son durum hakkında incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen TOKİ 2. Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı.

Başkanlık makamında yapılan görüşmenin ardından kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kılınç ile TOKİ Uygulama Daire Başkanı Direnç, sorumlulardan bilgiler aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç incelemeler sonunda yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘riskli alan’ ilan edilen, iş ve işlemleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından takip edilen Mara Mahallesindeki 8.5 hektarlık kentsel dönüşüm alanında binaların yükselmeye başladığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

TOKİ 2. Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç ise en başından bu yana kendilerine hep destek olarak bu önemli yatırımın Adıyaman'a kazandırılmasında büyük emekleri olan Belediye Başkan Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

