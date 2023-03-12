Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sosyal medyada gündem olan birinci derece tarım arazirlerine konut yapılacak iddialarına karşı yaptığı açıklamada 4 bin konutun yapılacağı yerin tarım arazi olmadığını kıraç ve taşlık alan olduğunu ve tapudan bakılabileceğini ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Burası şehrin Kuzey Doğu kısmı depremde en az etkilenen yerlerden birisi burası oldu. Çünkü taşlık bir alan burada zemin edütleri yapıldı. Zemin edütlerine göre 4 bin konut yapılacak vatandaşlarımız bu konuda rahat edecek.Bizim amacımız üzüm yemek, Adıyaman'da 10 binlerce insan evsiz barksız şekilde konteyner ve çadır kentlerde kalıyorlar. Vatandaşlarımızın uzun süre konteyner ve çadır kentlerde kalması mümkün değil, bunun için hızlı bir şekilde kalıcı konutlara bakmamız lazım. Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın talimatı ile çalışmalara başlandı. Bu alan tarım arazisi olmayıp buraya tapudan isteyen bakabilir . Bu alan depremden en az etkilenen bölge ve aynı zamanda burası hazine arazisidir. Vatandaşlar tarafından işgal edilmiş, birinci derece tarım arazisi olmayıp, 3 ve 4'üncü derece tarım arazidir.Taşlık ve kıraç arazi olarak tapuda bu şekilde geçmektedir. 10 binlerce insan burayı yurt edinecek onun için her zaman bizim için birince derece insanlarımız gelir. Tabi burayı çok sansasyonel bir şekilde tarım arazilerine birşeyler yapılıyor diye söylemeleri çok doğru bulmuyorum. Birinci işimiz vatandaşlarımızı rahat ettirmek bunuda yaparken tabiki arazilerimizi koruyoruz. O yüzden tekrar ifade ediyorum bu alan birinci derece tarım arazisi değildir, burası kıraç taşlık alandır. Burada zemimn edüt çalışmaları yapıldı ve bu alan uygun görüldü. Burası yamaça doğru gidiyor onun için kimse bu konuyla ilgili yanlış bilgi paylaşmasın bizim derdimiz insanlarımızdır. Tabi bir kaç sosyal medyadaki görüntüler dron ile çekildiği için buradaki arazilere konut yapılacak diye bir algı oluşturmaya çalışıyor.Kesinlikle bu alan kıraç ve taşlık bir alandır, tarım arazisi değildir" dedi.