Her yıl Muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlemeyi ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, bu yıl da binlerce vatandaşa aşure ikramında bulundu. Adıyaman Lisesi yerine kurulan Balıkesir Konteyner Çarşı önünde gerçekleşen etkinlikte dört bin kişilik aşure ikramında bulunuldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğini yaptığı programa katılan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Av. Mustafa Alkayış ile AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtımında bulundular.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Muharrem ayı ile ilgili yaptığı konuşmada, “Adıyaman Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısıyla Adıyaman Lisesi yerine kurulan Balıkesir Konteyner Çarşı önünde binlerce hemşerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin” dedi.

Vatandaşlar ise ikramdan dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA