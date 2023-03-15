"Bu da, geçtiğimiz aylarda hizmete koyduğumuz Kuşaklama Kanalı'nın Adıyaman'ımız için ne kadar önemli bir proje olduğunu ortaya koydu" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı: ”Adıyaman ve bölge olarak son yılların en şiddetli ve yoğun yağışıyla karşı karşıyayız. Meteorolojik verilere göre Adıyaman il merkezinde metrekareye 100 kilogram yağış düşmüş durumda. Yağış halen devam ediyor. Bu şiddetli yağıştan dolayı zaman zaman sel baskınları yaşanıyor, ancak kısa süre önce yapımını tamamlayarak hizmete koyduğumuz Kuşaklama Kanalı'nın yararını bu yoğun yağışlarda gördük. Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte şehrimize kazandırdığımız Kuşaklama Kanalı olmasaydı çok daha kötü durumla ve olumsuz olaylarla karşı karşıya kalabilirdik. Bu da maalesef can kayıplarına sebep olabilirdi. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin her noktasına ivedi bir şekilde yetişmeye çalışıyor. Depremden sonra yaşadığımız bu felaketten dolayı bir kez daha tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”