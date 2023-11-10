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Daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Adıyaman için belediye ekipleri tarafından kent merkezinin her bir noktasında çalışmalar yürütülüyor.

Eski Zey Caddesinde, Malatya Caddesinde ve Yeni Sanayi Mahallesinde kaldırım düzenleme, kaldırım yenileme ve kaldırım döşeme çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda Atatürk Bulvarı yeni Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan kavşakta düzenleme çalışması ve Atatürk Bulvarı Adliye önünde bulunan yaya geçidinde tamirat işlemleri yapıyor.

Yeşil Adıyaman için durmaksızın çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Petrolleri Türmüz yolunda bulunan orta refüjlerde ağaçlandırma çalışması ve şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da vatandaşlarımızın sağlığını önemseyerek sinek, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın hizmete gelmesiyle kurulan asfalt plenti ve genişleyen araç filosuyla daha aktif şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfaltlama öncesi asfaltın yükselmemesi ve daha dayanıklı olabilmesi adına Eski Zey Caddesinde asfalt öncesi freze çalışması ve Hastane Caddesinde freze sonrası asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran Başkan Kılınç,"Şehrimizin ihya ve inşası için ekiplerimiz, hafta içi, hafta sonu ve gece-gündüz demeden yoğun çaba sarf ediyor. Kent merkezinin farklı noktalarında yürüttüğümüz çalışmaları daha da hızlandırarak belediyemizin tüm imkânlarıyla birlikte şehrimizi en kısa sürede çok daha yaşanılabilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.



Kaynak : PHA