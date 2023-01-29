Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünde görevli teknik personel, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kılınç, kurumlar arasında yapılacak olan koordinasyonla Adıyaman'a daha faydalı işler yapabileceklerini söyledi. Başkan Kılınç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü teknik ekibiyle yaptığımız toplantıda Atatürk Bulvarı şehir geçişi ve Hastane Köprülü Kavşaktaki çalışmalarla alakalı istişarelerde bulunduk" dedi.

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü personeli ise kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

