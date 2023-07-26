18 Haziran da binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla girmiş olduğu üniversiteye geçiş sınavlarının açıklanmasının ardından, Adıyaman’da sınavlarda üstün başarı gösteren öğrenciler ile Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç bir araya geldi. Büyük bir afet sonrası azimlerini ve çalışkanlıklarını ortaya koyan öğrenciler binlerce kişinin katıldığı sınavda dereceye girerek ailelerine ve öğretmenlerine büyük mutluluk yaşattılar. Öğrencilerle bir araya gelen ve eğitimde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “ 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaketin ardından ilimizde sınava girecek öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek için her zaman onların yanında olarak kütüphane, birebir eğitimler, tekrarlar ve deneme sınavları gibi hizmetlerle desteklerimizi esirgemedik. Sınavların açıklanmasının ardından ilimizde dereceye giren öğrencilerimiz bizlere büyük mutluluk ve gurur yaşattı; öğrencilerimizi, kıymetli ailelerini ve eğitimcilerimizi gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. ” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Üniversite sınavında dereceye giren öğrenciler ise mutluluklarını ve heyecanlarını dile getirerek desteklerini esirgemeyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA